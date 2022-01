Stiri pe aceeasi tema

- Trei nave de desant din Flota Nordului s-au alaturat altor trei nave de acelasi tip din Marea Baltica, producand ingrijorare in randul armatei suedeze care si-a alarmat trupele, anunța Monitorul Apararii și Securitații din Suedia.

- Suedia a a desfasurat vineri vehicule blindate si zeci de militari inarmati in orasul-port Visby din insula Gotland, in ceea ce armata a motivat intr-un comunicat a fi „intarirea operatiunilor in multe locuri" din cauza „activitatii sporite a Rusiei in Marea Baltica", transmite AFP.

- Alerta in Suedia! Armata a mobilizat vineri, 14 ianuarie, militari pe Insula Gotland din Marea Baltica, in contextul intensificarii activitatilor militare ruse in regiune și a tensiunilor dintre Moscova și NATO. Vehicule blindate si zeci de militari inarmati au fost trimisi in orasul Visby de pe Insula…

- Tot mai multe țari intra in alerta ca raspuns la creșterea activitații militare a Rusiei. Dupa Ucraina, Suedia a mobilizat pe strazile din Visby, un oras-port de pe insula Gotland din Marea Baltica, zeci de militari inarmați și mașini blindate.

- Suedia a desfasurat vineri vehicule blindate si zeci de militari inarmati pe strazile din Visby, un oras-port de pe insula Gotland din Marea Baltica, o manevra mai putin obisnuita, initiata ca raspuns la cresterea activitatii Rusiei in regiune, informeaza AFP.

- Fortele armate ale Suediei au anuntat joi intensificarea activitatilor militare de pe insula Gotland din Marea Baltica, din cauza tensiunilor ridicate dintre Rusia si NATO, transmite Reuters. Insula este situata la circa 330 de km de Kaliningrad, unde se afla cartierul general al Flotei Baltice a Rusiei.

- Centrul din Bucuresti este primul proiect de acest gen din Romania si va primi cursanti din toate tarile Europei Centrale si de Est. Academia este dedicata unui spectru larg de profesionisti din domeniul sanatatii, din spitale, clinici publice si private. “GE Healthcare a lansat la Bucuresti prima Academie…

- Alte 609 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova.Din numarul total de cazuri, 9 sunt asociate cu contact in afara țarii: 2- Franța, 2- Grecia, 1- Germania, 1- Polonia, 1- Suedia,1- Ucraina, 1- Rusia.Numarul total de teste efectuate – 6273.