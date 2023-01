Ninsorile abundente continua sa țina Carintia și Stiria intr-o „imbrațișare de gheața”, relateaza cotidianul Kronen Zeitung , care titreaza: „cantitați enorme de zapada”. Aproximativ 5.000 de gospodarii au ramas fara electricitate, marți, in Carintia de Jos și Centrala, iar 4.000 de gospodarii in Stiria. Salvatorii inca lucreaza la scara larga in aceste provincii. In cursul nopții de marți, 140 de montatori de la furnizorul de energie de stat Kelag, din Carintia, au fost de serviciu pentru a repara avariile și a reface alimentarea cu electricitate. In vestul Stiriei, incidente au fost inregistrate…