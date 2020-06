Sudan: Peste 100 de "mercenari" arestaţi în timp ce se îndreptau spre Libia Fortele de securitate din Sudan au arestat 122 de "mercenari" sudanezi care se indreptau spre Libia vecina pentru a lupta in aceasta tara aflata in conflict, a anuntat duminica agentia oficiala Suna la Khartoum, scrie AFP.



Guvernul de uniune nationala (GNA), recunoscut de ONU si cu sediul la Tripoli, acuza partile sudaneze ca trimit mercenari sa lupte alaturi de rivalul sau, maresalul Khalifa Haftar. Ceea ce autoritatile de la Khartoum neaga.



Potrivit unui raport ONU dat publicitatii in decembrie, mai multe grupari armate din Sudan si Ciad, invecinate cu Libia, au participat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

