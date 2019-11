Sud-coreenii îşi simulează înmormântările pentru a primi lecţii de viaţă Peste 25.000 de persoane au participat deja la 'inmormantari cu persoane vii' organizate in masa la Hyowon Healing Center, un centru de insanatosire inaugurat in 2012, in speranta de a-si imbunatati vietile prin simularea deceselor lor. 'Odata ce devii constient de moarte si traiesti experienta ei, incepi sa ai o noua abordare asupra vietii', a declarat Cho Jae-hee, in varsta de 75 de ani, care a participat la o recenta 'inmormantare vie' in cadrul programului intitulat 'cum sa mori bine' oferit de acel centru. Zeci de oameni au luat parte la acel eveniment, de la tineri si pana la pensionari,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Austria este una dintre ultimele tari europene care interzice fumatul in cafenele si restaurante, in contextul in care aproape un sfert din populatia tarii de 8,8 milioane de persoane fumeaza, peste media UE (18%). Inainte ca masura sa intre in vigoare, la miezul noptii, mai multe baruri din…

- Președintele Jair Bolsonaro a declarat joi seara ca Argentina și România au fost întotdeauna înaintea Braziliei pentru un loc în OCDE (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) și ca țara "este pe cale sa ajunga acolo", scrie Rador, citând Folha. În…

- Federatia Sindicatelor din Educatie (FSE) ”Spiru Haret” a transmis, vineri, ca in urmatorii zece ani, ”Romania va trebui sa inlocuiasca unul din patru profesori din totalul cadrelor didactice active”. ”Cati dintre absolventii de facultate isi doresc o cariera in invatamant?”, au transmis sindicalistii,…

- Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a afirmat in cadrul dezbaterii ca in acest moment se lucreaza la Planul General de Urbanism al orasului. 'Am facut pasi frumosi, am reabilitat parcuri, am facut parcuri noi, am reabilitat gradini, am dezvoltat cantitatea de masa verde din oras, am facut proiecte…

- Candidata la președinție, Ramona Ioana Bruynseels, a lansat un atac usturator asupra Guvernului cu privire la nivelurile record ale emigrarii, care continua sa afecteze economia Romaniei.Cifrele lansate luna trecuta de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) au constatat…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut, luni, diplomatilor romani sa acorde in continuare sustinerea pentru candidatura tarii noastre la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. "Candidatura Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica ramane unul dintre obiectivele de…

- Companiile americane analizeaza potențiale investiții in noi proiecte din Romania in valoare de peste 10 miliarde de dolari, potrivit Consiliului de Afaceri Americano-Roman (AMRO), care recomanda președintelui SUA sa sprijine candidatura Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica…

- Companiile americane analizeaza potentiale investitii in noi proiecte din Romania in valoare de peste 10 miliarde de dolari, potrivit Consiliului de Afaceri Americano Roman AMRO , care recomanda presedintelui SUA sa sprijine candidatura Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica…