Cei 89 de sud-coreeni si insotitorii lor au plecat mai devreme din orasul port Sokcho (nord-est) intr-un convoi de 14 autocare, sub escorta politiei. Reporteri ai agentiei France Presse aflati la granita i-au vazut trecand in partea de nord a Zonei Demilitarizate care imparte peninsula in doua.



Aceasta noua serie de reuniuni a familiilor separate de conflict, prima in ultimii trei ani, se inscrie in cadrul remarcabilei destinderi din peninsula de la inceputul anului, informeaza Agerpres.



De luni pana miercuri, participantii vor petrece aproximativ 11 ore cu membri ai familiilor…