Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica, managerul general al FCSB, a avut o noua declarație in contradictoriu cu patronul roș-albaștrilor, Gigi Becali. Omul de afaceri a declarat in repetate randuri ca lupta la titlul e decisa, ca urmare a diferenței mare de puncte dintre FCSB și Rapid din sezonul regulat, Mihai Stoica nu este…

- Gigi Becali (65 de ani), patronul de la FCSB, este convins ca are cea mai mare putere din fotbalul romanesc și nu vede momentan un conducator de club care sa-l poata detrona. Roș-albaștrii sunt pe primul loc in Superliga, cu 51 de puncte dupa 24 de etape și au un avans de 9 puncte fața de CFR Cluj și…

- Fost jucator al FCSB-ului, Banel Nicolița a promis ca se va vopsi in roșu și albastru daca echipa lui Gigi Becali ia titlul. Totodata, va face o baie de mulțime printre suporteri, impreuna cu fetele sale. Banel Nicolița este nerabdator sa sarbatoreasca titlul cu suporterii FCSB. E visul lui pentru 2024:…

- David Ankeye (21 de ani), varful dorit in aceasta iarna de catre FCSB, a fost prezentat oficial la noua sa echipa. Gigi Becali a intrerupt negocierile cu varful nigerian, considerand exagerate pretențiile financiare ale acestuia. David Ankeye, prezentat oficial la Genoa Genoa, fosta echipa a lui Radu…

- Jurnalistul Catalin Oprișan a fost invitatul lui Catalin Maruța, la podcast-ul „Acasa la Maruța”. Oprișan a dezvaluit cum l-a cunoscut pe Gigi Becali și a povestit un episod inedit de la un dineu oficial, inaintea unui meci european al celor de la FCSB Intrebat de primul contact cu Gigi Becali, patronul…

- Florin Gardoș (35 de ani), dublu campion cu FCSB, il lauda pe Alexandru Baluța (30 de ani), mijlocașul ofensiv al vicecampioanei. Baluța a devenit unul dintre cei mai importanți oameni de la FCSB, iar patronul echipei, Gigi Becali, nu vede primul 11 fara el. Alex are doua goluri și doua pase decisive…

- Gigi Becali l-a „botezat” pe Mihai Lixandru (22 de ani), noul lui favorit de la FCSB. Mihai „Aristide” Lixandru, cum a fost „botezat” in gluma de Gigi Becali, a fost urcat in linia de 3 mijlocași la FCSB. A fost integralist in victoriile cu Hermannstadt, 3-0, și Poli Iași, 3-1, iar finanțatorul e incantat…

- Gigi Becali, patronul de la FCSB, s-ar fi gandit sa il transfere pe Daniel Paraschiv, atacantul de la Hermannstadt. Doar ca finanțatorul roș-albaștrilor ar fi fost convis de staff-ul tehnic și de MM Stoica sa nu il ia pe jucatorul cu un gol in național Romaniei, pentru ca nu s-ar potrivi pe stiulul…