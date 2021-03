Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Suceava a cumparat 6.075 de cutii de lapte praf formula VITALACT BASIC, in greutate de cite 400 de grame, pentru a le acorda gratuit prin Programul Național de Sanatate a Femeii și Copilului. Șeful DSP, medicul Dinu Sadean, a informat ca valoarea achiziției este de 105.700…

- Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat intr-o conferinta de presa ca in municipiu nu pot fi deschise centre de vaccinare anti-Covid-19 deoarece nu exista cadre medicale dispuse sa le deserveasca, titreaza digi24 . Primarul Sucevei a facut apel la cadrele medicale din municipiu sa se alature campaniei…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode , a anuntat ca a fost luni o sedinta la sediul MAI a grupului tehnico-stiintific in care a fost discutata aparitia noii tulpini de SARS-CoV-2 in Romania. Acesta a adaugat ca, in acest moment, nu sunt prefigurate noi restrictii, insa a indemnat oamenii sa respecte…

- Asociația Profesionala a Medicilor de Ambulator (A.P.M.A.) solicita Ministerului Sanatații, printr-o scrisoare deschisa, inființarea unui grup de lucru multidisciplinar pentru ambulatoriu, in vederea elaborarii unei legi privind funcționarea serviciilor prespitalicești. Aceștia spun ca actuala lege…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) a Capitalei a anuntat joi ca se pot inscrie voluntari din randul personalului medical in echipele mobile de vaccinare anti-COVID-19, conform Agerpres. Citește și: Ministrul Educației, PRIMA SCHIMBARE in programa școlara: se vor introduce NOI materii opționale…

- Nicio reactie adversa nu a fost raportata in prima zi a campaniei de vaccinare anti-COVID-19 in judet, cand au fost imunizate 364 de cadre medicale, fiind inregistrata si o pierdere de vaccin la spitalul din Alba Iulia, potrivit unui comunicat transmis, luni seara, AGERPRES de catre Directia de Sanatate…

- Astfel, certificatul se elibereaza de medicii de familie care au luat in evidenta si au monitorizat aceste persoane, iar durata concediilor medicale este stabilita de medicii de familie in functie de cum evolueaza boala si de durata monitorizarii. In cazul persoanelor confirmate, Directia de Sanatate…

- Numarul focarelor active COVID-19 din judetul Timis a ajuns, miercuri, la 18, dupa ce un nou focar a fost raportat de Directia de Sanatate Publica (DSP), la Spitalul Orasenesc Deta, iar 18 noi cadre medicale din judet au fost depistate cu SARS-CoV-2, potrivit Agerpres. Citește și: Decizia…