- Concursul de admitere la Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava (USV), sesiunea de vara 2022, va demara luni, 4 iulie, pentru ciclurile de studii de licenta si masterat la toate cele 11 facultati ale instituției sucevene. Admiterea demareaza in acest an la scurt timp dupa ce ...

- Comunicat de presa – Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava QS World University Rankings 2023 Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava confirma statutul de institutie de top la nivel mondial Editia 2023 a QS World University Rankings, publicata ieri, 8 iunie, certifica, pentru al doilea an consecutiv,…

- In Parcul Bucov a avut loc sambata, 4 iunie 2022, etapa județeana a Concursului Național “Educația rutiera - Educație pentru viața”, organizat de Ministerul Educației Naționale in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne și destinat elevilor din ciclul primar și ciclul gimnazial. Echipajul Școlii…

- Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a predat o lecție de viața astazi la Universitatea ”Ștefan cel Mare”. El le-a vorbit studenților despre parcursul sau profesional la invitația Centrului de Consiliere și Orientare in Cariera, din cadrul Universitații ”Ștefan cel Mare” Suceava. ”Astazi…

- Un elev de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc a obținut o Mentiune si Premiul Special de Excelența in domeniul Geografiei, oferit de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași, la Olimpiada Naționala de Geografie, ediția a 40-a, ...

- Eleva Iulia Adela Droniuc, din clasa a XII-a, de la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare" din Campulung Moldovenesc, a obținut Mențiune la Olimpiada Naționala de Limbi Romanice - limba spaniola, desfașurata, in perioada 26-30 aprilie 2022, la Targu Jiu.Adela Droniuc a ...

- Universitatea ‘Stefan cel Mare’ din Suceava (USV) a fost selectata, pentru prima data, in clasamentul mondial Times Higher Education (THE) – Impact Rankings, Editia 2022, a informat, joi, Biroul de presa al institutiei de invatamant superior. In acest top international al universitatilor, publicat in…

- In perioada 28-30 aprilie, peste 200 de profesori si cercetatori din Romania, Republica Moldova si Ucraina vor fi prezenți la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, la cea de-a IV-a ediție a Conferinței Naționale a Comunitații „Educație pentru Știința”. Manifestarea va debuta miine, 28 aprilie,…