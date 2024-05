Guvernul extinde termenul pentru comercializarea ambalajelor fără marcaj SGR Comercializarea bauturilor in ambalaje nereutilizabile pentru care nu este perceputa garanția de 50 bani, respectiv fara marcajul sistemului de garanție-returnare (SGR), va fi permisa pana la sfarșitul acestui an, conform unei hotarari adoptate de Guvern. Conform Executivului, Sistemul Garanție-Returnare, un exemplu de bune practici privind sustenabilitatea și recuperarea ambalajelor, a fost astazi modificat și imbunatațit, […] The post Guvernul extinde termenul pentru comercializarea ambalajelor fara marcaj SGR appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

