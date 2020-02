Scoala Gimnaziala ”Mihail Sadoveanu” din municipiul Falticeni a fost inchisa temporar dupa ce opt copii au fost diagnosticati cu gripa si mai mult de 20% dintre elevi au infectii respiratorii, a anuntat, joi, seful Inspectoratului Scolar Judetean, Grigore Bocanci. El a precizat ca unitatea de invatamant din Falticeni, cu un efectiv scolar de 503 elevi, are cursurile suspendate total in 27 si 28 februarie. Tot in Falticeni, Scoala Gimnaziala ”Al. I. Cuza” va avea cursurile suspendate partial in perioada 28 februarie – 3 martie dupa ce 22 de elevi dintr-o clasa a III-a au fost diagnosticati cu gripa…