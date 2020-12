Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Suceava a decis instituirea unor noi restricții in localitațile Falticeni, Milișauți, Horodnic de Jos, unde incidența cazurilor de Covid a trecut de 1,5 la mia de locuitori, și in Pojorata, unde incidența e de peste 3 la mie. Potrivit unei…

- Patru localitați sucevene intra in scenariul galben pentru 14 zile dupa ce rata de infectare cu noul coronavirus a trecut de 1,5 cazuri la mia de locuitori. Este vorba de municipiul Falticeni, orașul Milișauți și comuna Horodnic de Jos, care vor intra in sceanriul galben incepand din data de 31 decembrie…

- Municipiul Falticeni, orașul Milișauți și comuna Horodnic de Jos intra in scenariul galben de restricții pentru 14 zile, incepand cu data de 31 decembrie, ora 00.00, iar pentru comuna Mitocu Dragomirnei se prelungesc restricțiile de scenariu galben incepand cu data de 31 decembrie, ora 00.00. La ...

- Orașul Frasin și comunele Horodnic de Sus, Pojorata și Satu Mare intra in scenariul galben pentru 14 zile incepand de duminica, 27 decembrie dupa ce rata de infectare cu COVID-19 a depașit 1,5 cazuri la mia de locuitori. Hotararea a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intr-o…

- Incepand cu data de 11 decembrie comuna Hartop intra in scenariul galben pentru o perioada de 14 zile dupa ce rata de infectare cu coronavirus a ajuns la 1,86 de cazuri la mia de locuitori. Așa a hotarat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit astazi in ședința extraordinara. The post…

- Comuna suceveana Manastirea Humorului intra in scenariul roșu pentru doua saptamani incepand de duminica, 6 decembrie, dupa ce rata de infectare cu coronavirus a depașit 3 cazuri la mia de locuitori ajungand la 3,11. Hotararea a fost luata astazi de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența intrunit…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis, ieri, validarea ratei de incidența la nivelul localitaților Sageata (1,77/1000), Padina (1,59/1000) și Vadu Pașii (1,53/1000), unde rata de incidența cumulata in ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 și mai mica sau egala cu 3 cazuri la 1.000 de…