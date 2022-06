Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar Judetean ISJ Suceava a dispus efectuarea unei anchete si inlocuirea membrilor Comisiei din Centrul de examen de la Scoala Gimnaziala Teodor Balan Gura Humorului, dupa ce unul dintre profesori a distribuit pe un grup de WhatsApp al parintilor subiectele la proba la Limba si literatura…

- Ancheta administrativa desfașurata de Inspectoratul Școlar Județean Suceava la Centrul de Evaluare Naționala de la Școala Gimnaziala „Teodor Balan" din Gura Humorului a scos la iveala ca cel care a distribuit pe WhatsApp, in timpul examenului, subiectele la limba romana a fost un ...

- Un profesor din Suceava ar fi distribuit subiectele la Limba si literatura romana date ieri la prima proba a Evaluarii Nationale. Acestea ar fi circulat pe internet imediat dupa inceperea examenului.

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj face ancheta la Scoala Gimnaziala din comuna Predesti, dupa ce elevii care au sustinut, luni, proba scrisa la Limba romana in cadrul Evaluarii Nationale au primit subiectele pentru scolile care studiaza in limba maghiara, motiv pentru care elevii au fost chemati…

- Seful Inspectoratului Scolar Suceava, Grigore Bocanci, anunta, marti, ca a fost demarata o ancheta si a fost sesizat Parchetul, dupa ce subiectele la Limba romana pentru Evaluarea Nationala au aparut inca de la ora 09.00 pe un grup de WhatsApp al parintilor de la o scoala din localitatea Gura Humorului.…

- Evaluarea Nationala 2022 incepe marti, 14 iunie, cu proba la Limba romana, in timp ce joi va avea loc examenul la matematica, iar in 30 iunie vor fi afisate rezultate finale, dupa solutionarea contestatiilor. Examenul va incepe la ora 9:00, iar accesul in clase va fi permis de la ora 8:00. Ministerul…

- Urmeaza o saptamana cu mari emoții pentru elevii de clasa a VIII-a, care vor susține examenul de Evaluare Naționala 2022. Absolvenții de gimnaziu vor avea marți, 14 iunie, prima proba scrisa a examenului, urmand ca a doua sa fie susținuta joi, 16 iunie, iar a treia, daca este cazul, pe 17 iunie. A fost…

- Elevii claselor a VIII-a intra de azi in vacanta, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Ei vor trebui sa se pregateasca pentru a susține probele Evaluarii Naționale, denumita, pana de curand, examen de capacitate. Pentru ceilalti elevi, cursurile semestrului al doilea al anului scolar…