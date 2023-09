Stiri pe aceeasi tema

- Slovenia, naționala antrenata de romanul Geani Crețu, a obținut medalia de bronz la Campionatul European de volei masculin. Slovenii au trecut in finala mica de campioana olimpica Franța, scor 3-2 (25-22, 25-16, 21-25, 18-25, 15-11). Marea finala se joaca chiar in aceste momente intre Italia și Polonia.Romania…

- Marți seara, 12 septembrie, ora 21.30 pe Arena Naționala a avut loc un meci important intre Romania și Kosovo. Naționala de fotbal a Romaniei a continuat parcursul spre Campionatul European – Germania 2024. Federația Romana de Fotbal le-a pregatit o surpriza suporterilor care au urmarit din tribunele…

- Echipa Hangzhou din China, debutanta in circuitul mondial profesionist de baschet 3x3 FIBA 3x3 World Tour, a cucerit titlul la Constanța Masters și a incasat marele premiu in valoare de 40.000 de dolari, dupa ce a invins in finala Podgorica (Muntenegru). Evenimentul care s-a incheiat duminica seara…

- VICTORIE… Federația Romana de canotaj a anunțat cu entuziasm faptul ca, la Campionatul European de Tineret (Under23) de la Krefeld, Germania, sportivele din barca de patru rame cu carmaci feminin au cucerit medalia de aur pentru Romania! Intre invingatoare este și vasluianca Ana Maria Matran, originara…

- Cu Radu Began, de la CSM Constanta, in postura de antrenor secund, nationala feminina de volei a Romaniei a facut o figura frumoasa in al doilea meci de la Campionatul European 2023 si s-a impus impotriva Croatiei, dominandu-si adversarele la toate capitolele. Nationala Romaniei a obtinut prima sa victorie…

- Nationala Romaniei de volei a obtinut prima victorie la Campionatul European, dupa ce a reușit sa se impuna in fața Croației cu scorul de 3-1 (25-22, 25-21, 23-25, 25-19), joi seara, la Monza, in Italia. Dupa un esec fara drept de apel (0-3) in fata Italiei, detinatoarea titlului continental, tricolorele…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de formatia Irlandei cu scorul de 67-64 (20-12, 21-21, 14-14, 12-17), duminica, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de baschet feminin Under-20, Divizia B, de la Craiova, potrivit Agerpres.Tricolorele au cedat dupa ce au condus cu 63-61 cand mai…

- Grupa de performanta a sectiei de kempo a CSM Ploiesti a participat, saptamana trecuta, la un stagiu de pregatire pe care Federatia Romana de Kempo l-a organizat in statiunea Venus, insusi presedintele Amatto Zaharia fiind cel care a condus antrenamentele desfasurate pe plaja sau chiar in apa marii.…