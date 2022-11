Transplantul, in premiera mondiala, a fost efectuat la Spitalul San Giovanni di Dio din Florența saptamana trecuta. O femeie care a murit la 100 ani, 10 luni și o zi a devenit donator de organe. Ficatul acesteia a fost transplantat unei persoane de pe lista de așteptare la Spitalul Universitar din Pisa, dupa ce a primit unda verde de la Centrul regional de transplant din Toscana și a Centrului național de transplant.Este o premiera mondiala. In Italia, pana in prezent, cel mai batran donator de organe inregistrat vreodata a fost o femeie care a murit in Fabriano in octombrie 2021, la varsta de…