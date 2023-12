Guvernul a decis ca subvenția pe care agricultorii o primesc pentru achiziția de motorina va fi menținuta in vigoare cel puțin pana in 2026. Guvernul a decis, in sedinta de vineri, prelungirea schemei de ajutor de stat destinata fermierilor pentru achizitia motorinei, a informat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. In prezent, subventia este de 1,529 lei/litrul de motorina, dar va fi ajustata dupa anuntarea noilor praguri de accizare. „Fermierii romani, persoane fizice si juridice, vor beneficia si in urmatorii trei ani de subventia pentru achizitia motorinei utilizate in agricultura.…