- Detalii șocante apar in cazul zecilor de copiii intoxicati dupa dezinsecție. Una dintre substanțele folosite era interzisa in Romania din aprilie anul trecut. O alta substanța a fost folosita in concentrație de 4 ori mai mare decat era normal. 40 de copiii au ajuns la spital in ultimele 24 de ore, dupa…

- Un grav accident rutier s-a produs luni dimineața in localitatea Piștia din apropiere de Timișoara din Romania. Șoferul unui autobuz la bordul caruia se aflau 23 de copii și patru adulți a pierdut controlul volanului din cauza ceții dense.

- Prefectul Alexandru Moldovan a dispus in cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), intrunit sambata, ca prin intermediul DSVSA Suceava sa fie transmise celor 56 de operatori autorizati din judet pentru dezinsectie sau deratizare recomandari ca anterior efectuarii lucrarilor…

- Zeci de persoane, majoritatea copii, din blocurile in care s-a facut dezinsecție și deratizare cu substanța ucigașa la Timișoara se afla in continuare in spitale. Numarul lor este intr-o continua dinamica, pentru ca oamenii se tem pentru viața lor, dupa ce o mama și doi copii au murit expuși la substanța…

- Alerta la Timișoara dupa ce, in ultimele trei zile, doi copii și mama unuia dintre micuți, care locuiau in același bloc, pe str. Mioriței, aflata in Complexul Studențesc, au murit. Din primele informații, se pare ca, recent, o firma a efectuat in blocul respectiv servicii de deratizare și dezinsecție.…

