Subsecretarul general al ONU pentru operaţii de menţinere a păcii l-a întâlnit pe ministrul Apărării Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si subsecretarul de stat al ONU pentru operatii de mentinere a pacii, Jean-Pierre Lacroix, au reafirmat, in cadrul unei intrevederi, angajamentul Romaniei pentru consolidarea securitatii la nivel international, printr-o implicare activa in cadrul misiunilor si operatiilor de pace derulate sub egida ONU, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apararii Nationale transmis duminica AGERPRES, Jean-Pierre Lacroix a reiterat aprecierea conducerii Organizatiei fata de participarea Romaniei, cu un detasament de elicoptere de transport,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, si subsecretarul de stat al ONU pentru operatii de mentinere a pacii, Jean-Pierre Lacroix, au reafirmat, in cadrul unei intrevederi, angajamentul Romaniei pentru consolidarea securitatii la nivel international, printr-o implicare activa in cadrul misiunilor…

- Prim-ministrul Ludovic Orban participa, in perioada 13-16 februarie 2020, la Conferința internaționala de Securitate de la Munchen, ajunsa anul acesta la cea de-a 56-a ediție (Munich Security Conference/MSC 2020). Evenimentul reunește lideri și factori de decizie importanți in materie de securitate…

- Ministrul demis al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit joi pe secretarul general al Organizatiei de Cooperare Economica la Marea Neagra, ambasadorul Michael Christides, aflat in vizita de lucru la Bucuresti, in contextul exercitarii de catre Romania a presedintiei-in-exercitiu a OCEMN…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, a avut marti, 14 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intrevedere cu presedintele companiei Lockheed Martin, Marillyn Hewson.Subiectele aflate pe agenda convorbirilor au vizat stadiul implementarii programelor de inzestrare aflate in derulare cu aceasta companie,…

- Noul ministru al finantelor, Florin Citu, vrea sa reduca salariile sefilor bancilor de stat, CEC Bank si EximBank, la circa 5.800 de euro pe luna de la peste 15.000 de euro pe luna. In acest moment, directorul general (CEO) al CEC Bank este Bogdan Neacsu, iar directorul general al EximBank este Traian…

- Ministrul apararii nationale, Nicolae Ionel Ciuca, si seful Statului Major al Apararii, generalul locotenent Daniel Petrescu, l au primit luni, 23 decembrie, in baza militara Mihail Kogalniceanu pe seful Apararii din Armata Canadiana, generalul Jonathan H. Vance, aflat in vizita in Romania.Pe timpul…

- Complexul Energetic Turceni va avea incepand de azi un nou director general, in persoana lui Octavian Graure. Ministrul economiei, Adriean Videanu, a semnat in cursul zilei de vineri ordinul de instalare in functie a lui Graure, acesta urmand sa isi...

- Ministerul Justitiei deschide, luni, procedurile de selectie a procurorului general si a procurorilor sefi de la DNA si DIICOT. Ministrul de resort, Catalin Predoiu, a precizat ca spera ca propunerile sa fie publicate in Monitorul Oficial pana la sfarșitul anului. Acestea vor fi inainte la CSM pentru…