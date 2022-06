Astazi a inceput Evaluarea Naționala, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Accesul in sala s-a facut pana la ora 8:30, in condițiile in care examenul a inceput la ora 9:00. Peste 155.000 de elevi absolvenți de clasa a VIII-a s-au inscris la examenul de astazi. Iata și prima reacție a lui Sorin Cimpeanu!