Subiecte Bacalaureat 2021 Limba română. Ce subiecte s-au dat la prima probă scrisă Absolvenții de liceu incep astazi examenul de Bacalaureat 2021. Prima proba este cea scrisa la limba romana. Subiectele la Bacalaureat 2021 la Limba romana vor fi adaptate, dupa ce anul școlar 2020-2021 a fost afectat de pandemie. Candidații intra in salile de examen intre orele 7.30 și 8.30, iar testul incepe la ora 09.00. Absolvenții au la dispoziție 3 ore sa resolve subiectele la Limba romana. Anul acesta, la sesiunea iunie-iulie a Bacalaureat 2021 s-au inscris 114.000 de elevi, cee ace reprezinta 77% dintre absolvenții claselor a XII-a și a XIII-a. Lor li se adauga candidații care nu au reușit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bacalaureat 2021 incepe astazi cu proba scrisa la Limba romana, prima proba scrisa. Anul acesta, pe fondul situației epidemiologice, probele de competențe nu au mai fost susținute, ci vor fi echivalate, așa cum s-a intamplat și in 2020.

- Astazi, 22 iunie, s a desfasurat prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Nationale a absolventilor de clasa a VIII a Limba si literatura romana ndash; sesiunea 2021.Potrivit reprezentantilor ISJ Constanta, la nivelul judetului Constanta au fost prezenti 4.722 de candidati."Nu s au prezentat la examen…

- Marti, 22 iunie, s-a desfașurat prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (Limba și literatura romana) – sesiunea 2021. Au fost prezenți 4745 de candidați. Niciun candidat nu a fost eliminat. Subiectul și baremul de corectare pentru proba de Limba și literatura…

- Ministerul Educației a publicat marți dupa-amiaza baremele pentru subiectele de la proba scrisa de Limba și literatura romana, desfașurata in județul Alba și in țara, in cadrul examenului de Evaluare Naționala 2021, clasa a VIII-a. La proba de marți, 22 iunie, la Romana, elevii au primit doua texte…

- La prima proba a Evaluarii Nationale 2021, cea de limba si literatura romana, elevii au avut de rezolvat mai multe subiecte.Astfel, la subiectul 1, punctat cu 70 de puncte, elevii au primit un text din "Pantera neagraldquo; de Sorin Titel si unul din Falsa generozitate www.dilemaveche.ro, de Stela Giurgeanu,…

- Peste 131.000 de absolventi ai clasei a VIII-a sunt inscrisi pentru a sustine Evaluarea Nationala. Din acest total, 12.006 de elevi sunt in municipiul Bucuresti. Evaluarea Nationala se va desfasura in perioada 22 iunie – 4 iulie 2021, informeaza Ministerul Educatiei. Examenul incepe marti, 22 iunie,…

- Calendar Evaluare Naționala 2021 – clasa a 8-a. Ministerul Educației a decis ca anul acesta sa fie organizata o sesiune speciala pentru elevii pentru elevii clasei a VIII-a afectați de COVID-19. Cand au loc examenele de Evaluare Naționala 2021.UPDATE 7 iunie 2021. Astazi au inceput inscrierile pentru…

- Absolventii de liceu se pot inscrie, incepand de astazi, pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat, peste 100.000 de candiadati fiind asteptati sa sustina probele. Examenul va incepe in 28 iunie, cu proba scrisa la Linmba si literatura romana. Potrivit calendarului de pe site-ul Ministerului…