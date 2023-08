Subiect tradus greșit în limba maghiară la examenul de Bacalaureat Candidații care au susținut, in data de 17 august, a doua proba obligatorie a examenului de bacalaureat in sesiunea de toamna aferenta profilului (matematica sau istorie), au primit un subiect tradus greșit. Eroarea s-a produs la nivelul elevilor care au susținut examenul in limba materna, la profilul matematica – științe ale naturii. La aproximativ o ora de la inceperea examenului a fost identificata problema și aceasta a ajuns la urechile Ministerului Educației. Evident ca situația a fost stanjenitoare in toata țara, acest lucru afectand 133 de candidați (din aceștia 126… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

