- Actorul George Ivașcu și-a depus vineri demisia din funcția de director al teatrului Metropolis, din cauza lipsei corectitudinii informațiilor pe care primarul general al Capitalei Nicușor Dan le-a oferit. „Deși rezultatul evaluarii pe anul 2021 imi permite sa imi continui activitatea inca doi ani,…

- Actorul George Ivașcu și-a depus, astazi, demisia din funcția de director al teatrului Metropolis. Anunțul a fost facut, vineri, pe pagina de Facebook a instituției. Intr-o scrisoare adresata primarului general al Bucureștiului, Nicușor Dan acesta acuza „subfinanțarea cronica” a acestui teatru.Directorul…

- „Astazi, de Ziua Internaționala a Artei, Directorul fondator al Teatrului Metropolis și-a depus demisia anunțata ieri”, a anunțat Teatrul Metropolis.„Nu cred ca poți face Arta umilindu-i pe artiștiStimate domnule Primar General Nicușor Dan,Subsemnatul George Ivașcu, Director fondator al Teatrului Metropolis,…

- Edilul general al Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca in perioada 6 si 12 aprilie vor fi facute evaluarile directorilor institutiilor de cultura aflate in subordinea Primariei Municipiului Bucuresti. „Intre 6 si 12 aprilie au loc evaluari ale directorilor institutiilor culturale din subordinea Primariei…

