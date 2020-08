Stiri pe aceeasi tema

- Pasionatii de autoturisme de epoca de la clubul Dacia Retromobil isi dau intalnire in fiecare week-end la Casa Poporului, in fata cladirii simbol al Epocii de Aur. Un taximetru de epoca, inmatriculat la Buzau, este poate cel mai interesant dintre modelele care ajung frecvent in Piata Constitutiei.

- Pe 23 mai, canalul oficial de Instagram al gradinii zoologice din Moscova a anunțat moartea celui mai longeviv animal pe care il gazduia - Saturn, un aligator de Mississippi, care a supraviețuit bombardamentelor din Berlin, in timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial. Saturn era un reprezentantul unei…

- BUCURESTI, 22 mai – Sputnik, Doina Crainic. Se relateaza ca avionul s-a prabușit in zona populata Model Colony, situata la marginea orașului, la aproximativ doi kilometri de Aeroportul Internațional Jinnah, potrivit RT. Un purtator de cuvant al PIA a declarat ca aeronava avea 107 persoane la…

- ​Pe 24 iulie va împlini 51 de ani. A aratat impecabil la recitalul susținut cu ocazia Super Bowl-ului din acest an, iar recent și-a încântat fanii cu fotografii publicate pe Instagram. Jennifer Lopez pare sa fi descoperit tinerețea fara batrânețe precum în basme.Cântareața,…

- Abdulmanap Nurmagomedov a jucat un rol important in cariera lui Khabib si si-a incurajat fiul de cand era mic sa devina luptator. Khabib este neinvins in 28 de confruntari la profesionisti. "S-au scris multe in mediul online despre tatal meu. In acest moment, tatal meu este in spital. Este…

- Andreea Balan și George Burcea sunt desparțiți de patru luni. Cei doi, dupa ce și-au aruncat in public cuvinte grele și reproșuri , se pare ca au reușit sa ajunga la o relație mai civilizata, insa șansele sa se impace nu mai exista, ba mai mult artista a depus deja actele de divorț . Andreea Balan a…

- Vedete in izolare. Cum au pozat de acasa saptamana aceasta! Deja de doua luni si jumatate, iata ca si vedetele de la Hollywood stau in izolare. Asa ca, isi petrec viata exclusiv in casa si sunt mai active ca niciodata pe retelele de socializare. Iata cum au pozat starurile de acasa saptamana aceasta!…