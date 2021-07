Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a transferat recent in Crimeea peste 20.000 de militari din trupele speciale, sub pretextul luptei cu efectele inundatiilor din peninsula, afirma Avocatul Poporului din Ucraina. In plus, Federatia Rusa a inceput constructia unei noi facilitati care sa adaposteasca 300 de militari in orașul Feodosia,…

- Un medic militar ucrainean a fost ucis, iar un militar a fost ranit in atacuri ale unor combatati teroriști pro-rusi in Donbas, in estul tarii. Teroriștii pro-ruși au atacat duminica mai multe pozitii ale fortelor Kievului cu arme de foc, mitraliere si lansatoare de grenade, anunta pe Facebook…

- ​UEFA a acceptat protestul Rusiei si cere Ucrainei sa schimbe tricourile pentru Euro 2020 (va debuta pe 11 iunie) care au creat un scandal diplomatic între cele doua tari, informeaza gazzetta.it.Dupa presiunile Rusiei, forul de la Nyon intervine asupra tricourilor Ucrainei pentru Euro-2020,…

- Moscova si-a retras trupele de la frontiera cu Ucraina "doar in vorbe", pentru ca in realitate nu a retras mai mult de 10.000 de soldati mobilizati in martie-aprilie, a declarat marti presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intr-o intalnire cu o delegatie a Congresului SUA aflata in vizita la Kiev,…

- Trupele Flotei Nordului, ale districtelor militare Sud si Vest din Federatia Rusa, care au participat la recenta verificare a pregatirii de lupta, au revenit la bazele lor permanente, au raportat joi comandantii respectivelor districte intr-o reuniune cu seful Statului Major al armatei ruse, Valeri…

- Federația Rusa susține ca exercițiul sau militar s-a incheiat și a anuțat joi ca va retrage numarul uriaș de trupe desfașurate in apropiere de frontiera Ucrainei. Dislocarea enorma, care a cuprins zeci de nave, sute de avioane de vanatoare și mii de soldați, a fost criticata virulent de puterile occidentale,…