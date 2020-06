Sub furia apelor: Inundațiile de la Vadul lui Vodă văzute de sus (VIDEO) Nivelul ridicat al apei in riurile Nistru și Prut au pus in alerta autoritațile și cetațenii in mai multe regiuni ale țarii, ultimele zile. De furia apelor nu a scapat nici Vadul lui Voda, unde apele au inundat intreaga plaja, existind riscul ca acestea sa inece și stațiunea turistica. Pentru a nu se ajunge la un asemenea scenariu, salvatorii au construit un dig de protecție metalic pe o distanța Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

