- Romania a inregistrat 3.082 de cazuri noi de coronavirus in ultimele 24 de ore, potrivit bilanțului publicat duminica. Rata de pozitivare, de aproape 20%, este in creștere fața de zilele precedente. Numarul pacienților internați la ATI este in scadere.

- Romania a inregistrat 3.252 de cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore, din 8.059 teste procesate. Potrivit celui mai recent bilanț, la terapie intensiva sunt internați 1.289 de pacienți in stare grava. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 109 decese.

- Alte 1579 cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Dintre acestea, 6 cazuri sunt de import (Ucraina-3, Romania-1, Federația Rusa-1, Turcia-1).Astfel, bilanțul pacienților cu COVID-19 a ajuns la 124 264 de cazuri.

- Presedintele PNL, premierul Ludovic Orban, a declarat, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca se inregistreaza o scadere a numarului de cazuri si o scadere si a procentului de pozitivare in cazul pandemiei COVID-19 in Romania. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen, dar…

- In ultimele 24 de ore au fost 7.753 de cazuri noi de COVID-19, din 30.740 de teste. Crește numarul morților, alți 196 de romani au murit dupa ce s-au infectat cu coronavirus. Un nou record de pacienți COVID internați la ATI. In ultimele 24 de ore numarul lor a ajuns la 1.204, transmite Digi24.ro. Pina…

- 4931 de cazuri noi de COVID din doar 11.266 de teste și 149 de decese au fost inregistrate in Romania in ultimele 24 de ore. 1.187 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva. Rata de pozitivare a testelor a fost de 43%. BULETIN DE PRESA 16 noiembrie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 16 noiembrie, pe…

- BULETIN DE PRESA, 6 noiembrie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 6 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 287.062 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 195.971 de pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima…

- Romania a depașit pragul de 10.000 de infectari zilnice. Alți 123 de romani au murit din cauza infecțiilor cu coronavirus. La terapie intensiva sunt internați 1001 pacienți COVID. Pana astazi, 6 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 287.062 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus…