Stiri pe aceeasi tema

- Președintele democrat al Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a declarat luni ca republicanii „pun în pericol America” prin „complicitatea” lor cu Donald Trump, pe care îl acuza ca „a incitat la o insurgența criminala împotriva Americii” în…

- Partidul Democrat a depus luni, in Camera Reprezentantilor, un act de inculpare a lui Donald Trump, o prima etapa catre deschiderea oficiala, saptamana aceasta, a unei a doua proceduri in vederea destituirii presedintelui american in exercitiu, pe care-l acuza de „incitare la violenta” in cazul luarii…

- O postare ciudata a lui Trump numai pe site-ul Parler. Inca președinte al Statelor Unite, Donald Trump a declarat ca a invocat Legea Insurecției dupa revolta condusa de facatorii de legi republicani și democrați, FBI, CIA etc, care sperau ca vor submina SUA și Constituția sa. In mesajul care poate fi…

- „Este important sa actionam si este important sa actionam intr-o maniera foarte serioasa si deliberativa\"\", a declarat la postul CNN congresmanul democrat Jim McGovern. \"\"Ne asteptam sa ajunga la vot miercuri. Si ma astept sa treaca”, a adaugat acesta.Acelasi congresman a mai spus ca ar dori ca…

- Democratii din Camera Reprezentantilor intentioneaza sa propuna, luni, articole pentru punerea sub acuzare a presedintelui Donald Trump, au declarat doua surse apropiate situatiei, dupa ce sustinatori ai acestuia au intrat cu forta, miercuri, in Capitoliu, transmite Reuters. Daca vor avea…

- Democrații din Camera Reprezentanților au inceput redactarea articolelor pentru punerea sub acuzare a lui Donald Trump și planuiesc inceperea procedurii de luni, cel mai devreme, conform CNN. Joi, Nancy Pelosi și Chuck Schumer avertizasera ca daca Pence și cabinetul nu il indeparteaza pe Trump de la…

- Democratul Chuck Schumer i-a cerut republicanului Mike Pence sa invoce cel de-al 25-lea amendament din Constitutie, care permite vicepresedintelui si unei majoritati a cabinetului sa-l declare pe presedinte \"\"INAPT\"\" pentru indeplinirea atributiilor si sa-l indeparteze de la putere, potrivit Agerpres."Daca…

- Discutiile s-au centrat asupra celui de-al 25-lea amendament la Constitutia americana, care ii autorizeaza pe vicepresedinte si o majoritate a cabinetului sa il declare pe presedinte "inapt" sa isi exercite functiile, potrivit canalelor CNN, CBS si ABC, care se sprijina pe surse anonime.Pana in prezent…