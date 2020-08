Joe Biden, prezumtivul candidat democrat in alegerile prezidentiale din noiembrie din SUA, s-a pronuntat in favoarea obligativitatii purtarii masti in toata tara pentru limitarea raspandirii coronavirusului, transmite dpa. 'Fiecare american ar trebui sa poarte masca atunci cand se afla afara in urmatoarele trei luni cel putin', a afirmat joi Biden intr-o conferinta de presa. 'Sa instituim obligativitatea mastii la nivel national incepand chiar de acum si vom salva vieti', a pledat el. Fostul vicepresedinte a apreciat ca masura ar putea salva peste 40.000 de vieti in urmatoarele…