- Presedintele american Donald Trump, candidat la al doila mandat in alegerile de la 3 noiembrie, a anuntat miercuri ca probabil va sustine discursul de investire la Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Vom reflecta. Ne gandim sa o facem la Casa Alba”, a declarat el intr-un interviu…

- Presedintele american Donald Trump i-a spus omologului sau rus Vladimir Putin, intr-o convorbire la telefon, ca doreste sa evite o cursa a inarmarii costisitoare cu Rusia si China si ca spera la progrese in negocieri cu privire la controlul armamentului, a anuntat Casa Alba, relateaza Reuters.

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca agenți federali vor fi mobilizați în orașele care se confrunta cu infracțiuni violente, inclusiv în Chicago, Illinois și Albuquerque (New Mexico), relateaza Reuters. Vorbind la Casa Alba, Trump a dat vina pentru creșterea violențelor…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…

- Presedintele american Donald Trump anunta ca urmeaza sa inceapa in curand sa organizeze mitinguri de campanie, in contextul in care sondajele arata o scadere a popularitatii sale din cauza modului in care a gestionat epidemia covid-19 si a manifestatiilor care au izbucnit in Statele Unite dupa moartea…

- Ursula von der Leyen, și șeful de politica externa al UE, Josep Borrell, "au cerut" sâmbata Statelor Unite "sa-și reconsidere decizia anunțata" de a pune capat colaborarii cu OMS. "OMS trebuie sa își poata continua lupta și raspunsul internațional la pandemii,…

- Președintele american Donald Trump a anunțat vineri ca SUA pun capat relației cu Organizația Mondiala a Sanatații, acuzand-o ca a devenit, in esența, ”marioneta Chinei” și nu a luat nicio masura privind reformarea sa, dupa problemele aparute odata cu pandemia de coronavirus, potrivit Reuters, preluata…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat miercuri ca "va reglementa" sau "va inchide" retelele de socializare, la o zi dupa ce Twitter a semnalat ca doua postari ale sale ar fi 'inselatoare' si ar contine informatii neverificate, relateaza AFP si Reuters."Republicanii au sentimentul…