Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite s-au angajat sa sprijine ''mai mult'' canalul umanitar elvetian, autorizand distribuirea in Iran de anul trecut a marfurilor care nu fac obiectul sanctiunilor americane, a declarat marti seful diplomatiei elvetiene, Ignazio Cassis, relateaza AFP. Acest dispozitiv ''functioneaza,…

- Presedintele american Joe Biden a sosit marti in Elvetia, dupa ce a transmis o serie de mesaje de unitate cu aliatii, in vederea unui tete-a-tete cu omologul sau rus Vladimir Putin, o intalnire care se anunta deosebit de delicata, relateaza AFP. Air Force One a aterizat marti, la ora locala…

- Presedintele american Joe Biden va sustine singur o conferinta de presa, dupa intalnirea de saptamana viitoare de la Geneva cu presedintele rus Vladimir Putin, a anuntat Casa Alba, potrivit The Guardian . Vladimir Putin și Joe Biden se vor intalni miercuri la Geneva. Potrivit Casei Albe, Joe Biden va…

- Presedintele american Joe Biden a parasit miercuri dimineata Statele Unite, indreptandu-se spre Marea Britanie, prima etapa a turneului sau european si unde va participa la un summit G7, inaintea unei prime si foarte asteptate intrevederi cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Geneva, relateaza AFP.…

- Inainte de a se intalni cu liderul de la Kremlin, la Geneva, pe 16 iunie, președintele SUA promite sa consolideze „alianțele democratice” cu europenii. Statele Unite iși reafirma sprijinul pentru Europa. Inainte de primul sau summit cu omologul sau rus Vladimir Putin, președintele american Joe Biden promis…

- Presedintele american Joe Biden a promis duminica intr-un discurs ca-i va spune omologului sau rus Vladimir Putin, la primul lor summit din 16 iunie, ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa incalce drepturile omului, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Il voi intalni pe presedintele Putin peste doua…

- Presedintele american Joe Biden a promis duminica intr-un discurs ca-i va spune omologului sau rus Vladimir Putin, la primul lor summit din 16 iunie, ca Statele Unite nu vor lasa Rusia sa incalce drepturile omului, relateaza AFP. ''Il voi intalni pe presedintele Putin peste doua saptamani, la…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…