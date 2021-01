Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a anuntat joi ca orice persoana care ajunge cu avionul in Statele Unite va fi obligata de acum inainte sa intre in carantina, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Citește și: PSD pune tunurile pe PNL și USR: ‘Noi propunem un buget pentru dezvoltare, nu un buget…

- Dupa sarbatorile de iarna, țarile care au ridicat restricțiile impuse din cauza pandemiei incep sa instituie din nou reguli de protecție sanitara. Astfel, Grecia a extins carantina generala care se aplica de sambata cu masuri stricte. Carantina de o saptamana intra in vigoare de duminica dimineața,…

- Rezultatele testelor de laborator demarate de Colgate arata ca pastele de dinți care conțin zinc sau staniu și apele de gura cu formule care conțin clorura de cetilpiridiniu (CPC) neutralizeaza in proporție de 99.9% virusul care cauzeaza COVID-19. Aceste studii clinice, parte dintr-un program de cercetare…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, a declarat joi ca nu va impune ''carantina nationala'' in pofida recrudescentei pandemiei de COVID-19 in Statele Unite in ultimele saptamani, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Nicio circumstanta nu ar putea justifica in opinia mea o carantina nationala totala.…

- Cercetatorii de la Centrul pentru Controlul și Prevenția Bolilor din Statele Unite au descoperit ca un virus rar din Bolivia, care poate cauza febra hemoragica, se transmite de la om la om, relateaza The Guardian.