- Uraganul Isaias a atins uscatul in North Carolina, in sud-estul Statelor Unite, unde ploile care-l insotesc ar putea cauza victime, potrivit meteorologilor, relateaza AFP.Insotit de rafale de vant de pana la 140 de kilometri pe ora, Isaias a atins uscatul in apropiere de Ocean Isle Beach,…

- Furtuna tropicala Isaias a redevenit uragan luni seara si s-a abatut asupra statului Carolina de Nord, in sud-estul Statelor Unite, unde, potrivit meteorologilor, ar putea provoca ploi torentiale, relateaza AFP si dpa.

- Furtuna tropicala Isaias s-a apropiat duminica de coastele statului Florida, insotit de ploi abundente si vanturi puternice, insa nu este de asteptat sa se transforme in uragan inainte de a atinge uscatul, relateaza AFP. Isaias, care era insotit de rafale de vant de 110 de km/h duminica seara, se deplasa…

- Uraganul Isaias a ajuns vineri in arhipelagul Bahamas, unde urmeaza sa creasca in intensitate inainte de a atinge, sambata, coastele Floridei, statul american care se numara printre cele mai afectate de recrudescenta pandemiei de COVID-19 in aceasta tara, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Isaias…

- Uraganul Hanna, primul din sezonul 2020 format in Atlantic, a atins sambata seara zona de uscat de-a lungul coastei statului american Texas, provocand ploi abundente si vijelii ce ar putea conduce la inundatii foarte periculoase, relateaza duminica AFP si Reuters. Hanna, incadrat in categoria 1, a lovit…

- Furtuna tropicala Cristobal a lovit coastele statului Louisiana duminica, in sud-estul Statelor Unite, potrivit Centrului National pentru Uragane (NHC), informeaza AFP. La ora 22:00 GMT, furtuna a ajuns pe coasta de sud-est a acestui stat insotita de viteze ale vantului de pana la 80 de…

- Centrul National pentru Uragane din Statele Unite (NHC) a informat miercuri despre formarea in largul coastelor statului Carolina de Sud a furtunii tropicale Bertha, al doilea fenomen meteorologic de acest tip aparut in acest an in bazinul Oceanului Atlantic caruia i-a fost atribuit un

