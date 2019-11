Stiri pe aceeasi tema

- Un responsabil al Departamentului de Stat al SUA a fost vizat joi de o ancheta interna din cauza concedierii unei angajate de origine iraniana pe motivul apartenentei culturale a acesteia, relateaza AFP potrivit Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo a acceptat sa ia in considerare o masura…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, a participat la controversata convorbire telefonica dintre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, dupa cum a informat luni The Wall Street Journal, preluat de agentia EFE, potrivit Agerpres. Respectiva discutie a determinat…

- Citatiile au fost emise de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, de Comisia pentru Afaceri Externe si de Comisia de Supraveghere, in cadrul anchetei care poate conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui Donald Trump. Conform citatiilor, Mike Pompeo are termen-limita…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a dat asigurari joi, in fata presei, ca "toate actiunile" diplomatice americane fata de Ucraina au fost "in intregime adecvate", dupa publicarea transcrierii unei conversatii telefonice controversate intre Donald Trump si Volodimir Zelenski, relateaza AFP potrivit…

- Președintele Donald Trump a declarat ca ia în calcul publicarea versiunii în scris a convorbirii telefonice pe care a avut-o cu liderul Ucrainei, deși doi dintre secretarii sai au insistat cu doar câteva ore înainte ca asemenea conversații ar trebui sa ramâna private, scrie…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, aflat in turneu in zona Golfului, a dat asigurari joi, la Abu Dhabi, ca SUA favorizeaza "o solutie pasnica" in relatia conflictuala cu Iranul, pe care il acuza ca se afla la originea recentelor atacuri impotriva instalatiilor petroliere din Arabia Saudita,…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a acuzat duminica Iranul de a fi coordonat atacul asupra unor instalatii petroliere saudite care furnizeaza jumatate din productia regatului. Acesta a exclus implicarea Yemenului si a denuntat angajarea Iranului in eforturi diplomatice de fatada, relateaza Reuters.

- Liviu Dragnea și cei doi copii ai sai, Valentin Ștefan și Maria Alexandra, au primit interdicția de a intra pe teritoriul Statelor Unite ale Americii din cauza actelor de corupție ale fostului președinte al PSD. Potrivit comunicatului de presa al Departamentului de Stat, prin aceasta acțiune SUA continua…