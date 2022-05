Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit si alte cinci au fost ranite, inclusiv doi copii mici, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit pe un pod din apropierea parcului Haulover din Miami sambata dupa-amiaza, luand foc dupa ciocnirea cu o masina, transmite duminica dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Trei oameni au murit și cinci au fost raniți dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit peste un supermarket, in Mexic. Accidentul a avut loc intr-un oraș situat la 60 de kilometri sud de capitala.

- Pompieri si politisti din Bacau desfasoara in acest moment, o actiune de cautare dupa ce au primit un apel ca un avion de mici dimensiuni ar fi cazut intr-o padure din zona localitatii Buhoci, la 15 km de Bacau. ROMATSA a anuntat Inspectoratul Judetean de Politie ca a primit un mesaj de alerta de pe…

- Pompierii din Bacau au fost solicitați sa intervina, luni, in padurea din zona localitații Buhoci din județul Bacau, in urma unui apel care anunța ca un avion de mici dimensiuni s-a prabușit. Dupa aproape patru ore de cautari ISU Bacau a transmis ca epava nu a fost gasita, iar „cautarile vor fi reluate…

- Un avion s-a PRABUȘIT in Bacau: Ce spune MapN despre aparatul de zbor Un avion s-a PRABUȘIT in Bacau: Ce spune MapN despre aparatul de zbor Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit astazi in localitatea Buhoci de langa Bacau. Echipele de intervenție au fost solicitate sa intervina, in urma cu scurt…

- FOTO: Avion de mici dimensiuni, prabușit langa Ploiești. Pilotul a murit Un avion de acrobație, sambata dupa-amiaza, pe un teren dn Prahova. Pilotul a murit Potrivit ISU Prahova, accidentul s-a petrecut langa satul Strejnicu, comuna Targșoru Vechi. In aparatul de zbor se afla doar pilotul, care și-a…

- Un avion militar american de tipul Osprey, din Corpul de marina ce efectua o misiune de antrenament in cadrul exercițiului Cold Response 2022 al NATO, s-a prabușit vinerea trecuta in Arctica norvegiana. Cele patru persoane aflate la bord și-au pierdut viața. Condițiile meteo nefavorabile sunt considerate…

- In aceasta seara, in jurul orei 20:00, s-a dat alarma in Romania, dupa ce un avion MIG 21 Lancer a disparut de pe radar. Aeronova din dotarea Bazei 86 Aeriene executa o misiune de patrulare deasupra Doborgrei, dar s-a pierdut ulterior legatura radio cu turnul de control.