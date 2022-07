Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator a refuzat luni sa amane inceperea procesului lui Steve Bannon, un aliat apropiat al lui Donald Trump, acuzat de "sfidarea Congresului" SUA, in pofida ofertei sale recente de a coopera cu comisia de investigare a rolul fostului presedinte republican in atacul asupra Capitoliului, noteaza…

- Steve Bannon, fost consilier apropiat al lui Donald Trump, a fost de acord sa depuna marturie in fata comisiei din Congres care investigheaza asaltul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, conform informatiilor aparute in presa americana duminica, informeaza AFP. Schimbarea pozitiei sale a fost raportata…

- Donald Trump stia ca unii dintre sustinatorii sai erau inarmati atunci cand i-a chemat la Capitoliu, pe 6 ianuarie 2021, si apoi a cautat sa se urce la volanul unei masini pentru a li se alatura, potrivit unei marturii facuta marti in fata Congresului, scrie AFP.

- "Fortele care au dus la asaltul Capitoliului (la 6 ianuarie 2021) actioneaza in continuare azi", denunta vineri presedintele american Joe Biden, in timp ce o Comisie parlamentara de ancheta l-a coplest pe fostul presedinte Donald Trump in privinta rolului pe care l-a jucat in acea zi, care a zguduit…

- Fostul presedinte american Donald Trump a incercat sa convinga Secret Service sa-l escorteze cu o coloana de masini la Capitoliu, pe 6 ianuarie, relateaza Washington Post, citand surse informate cu privire la marturiile in fata comisiei de ancheta legat de evenimentele din acea zi.

- Comisia speciala a Camerei Reprezentantilor a Congresului american care ancheteaza asaltul sustinatorilor fostului presedinte Donald Trump asupra Capitoliului, pe 6 ianuarie 2021, a solicitat interviuri cu trei parlamentari republicani, afirmand ca acestia detin informatii despre planificarea evenimentelor…