Un fost membru al Beretelor Verzi, Fortele Speciale ale Armatei SUA, care a recunoscut ca a divulgat Rusiei secrete militare americane a fost condamnat vineri la peste cincisprezece ani de inchisoare, a anuntat Departamentul de Justitie (DoJ), noteaza AFP. Peter Debbins, 46 de ani, a pledat vinovat de spionaj in numele Rusiei in noiembrie 2020. Nascut in Statele Unite de o mama de origine rusa, el a fost abordat de Moscova in 1996, chiar inainte de a intra in armata. "In 1997, lui Peter Debbins i s-a dat un nume de cod de agenti ai serviciilor de informatii ruse si a semnat un document atestand…