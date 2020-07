SUA: Trump se referă la numărul mare de albi ucişi de poliţie, întrebat despre omorârea negrilor Presedintele Statelor Unite Donald Trump a raspuns la o intrebare de ce americanii de culoare sunt inca omorati de politie facand referire la numarul tot mai mare de albi ucisi de fortele de ordine, intr-un interviu la CBS News publicat marti si citat miercuri de DPA. "Ce intrebare teribila sa pui"', a declarat Trump, adaugand ca "tot asa este cu albii. Tot mai multi albi, apropo. Mult mai multi albi". Studiile arata ca un numar disproportionat de negri sunt ucisi de politie in comparatie cu albii, care reprezinta o pondere mult mai mare a populatiei SUA. Nu exista statistici oficiale la nivel… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

