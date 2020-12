SUA: Trump ordonă ca viitoarele clădiri federale să fie "frumoase" Viitoarele cladiri federale americane vor trebui sa fie "frumoase", construite de preferinta in stilul greco-roman clasic, a ordonat luni prin decret presedintele in exercitiu, Donald Trump, cu o luna inainte de incheierea mandatului sau, noteaza AFP.



Decretul prezidential care vizeaza sa promoveze "o magnifica arhitectura cetateneasca federala" mentioneaza ca stilul "clasic" si alte stiluri arhitecturale "traditionale" vor trebui "privilegiate, in loc sa fie descurajate" in constructia de noi cladiri federale.



Este stilul celor mai celebre monumente ale capitalei americane,…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

