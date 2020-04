Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca va suspenda temporar imigratia catre Statele Unite printr-un ordin executiv pentru a proteja locurile de munca ale americanilor in contextul epidemiei provocate de noul coronavirus, transmit AFP, Reuters si dpa. 'In lumina atacului din partea Inamicului Invizibil, ca si a nevoii de a proteja locurile de munca ale Marilor nostri Cetateni Americani, voi semna un Ordin Executiv pentru suspendarea temporara a imigratiei in Statele Unite', a transmis presedintele american pe Twitter. In light of the attack from the Invisible Enemy, as well…