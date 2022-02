Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a dispus trimiterea a inca 7.000 de militari americani in Europa de Est, inclusiv in Romania, in cadrul eforturilor de consolidare a apararii, in contextul razboiului declansat de Rusia in Ucraina, afirma un oficial de la Washington. „Noile forte militare…

- Camera superioara a Parlamentului de la Moscova a aprobat cererea lui Vladimir Putin de a trimite militari ruși pentru a-i sprijini pe separatiștii din Donețk și Lugansk a caror independența a recunoscut-o luni, informeaza Hotnews . Ministrul adjunct al Apararii din Rusia, Nikolai Pankov, a citit cererea…

- Germania va trimite 350 de soldati suplimentari in Lituania, in cadrul unei operatiuni a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), in conditiile tensiunilor intre Rusia si Ucraina, a anuntat luni ministrul german al apararii, informeaza AFP. "Armata germana trimite 350 de soldati…

- Administratia Joseph Biden a decis transferul a aproximativ 1.000 de militari americani din Germania in Romania, in cadrul masurilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, pe fondul crizei dintre Rusia si Ucraina, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Associated Press. Conform…

- Administratia Joseph Biden a decis transferul a aproximativ 1.000 de militari americani din Germania in Romania, in cadrul masurilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, pe fondul crizei dintre Rusia si Ucraina, afirma oficiali de la Washing

- Administratia Joseph Biden a decis transferul a aproximativ 1.000 de militari americani din Germania in Romania, in cadrul masurilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, pe fondul crizei dintre Rusia si Ucraina, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Associated Press. Conform…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a reafirmat joi angajamentul Statelor Unite de a furniza "asistenta defensiva" armatei ucrainene, in contextul in care discutiile dintre Rusia si occidentali nu au reusit sa reduca tensiunea de la frontierele Ucrainei, noteaza AFP. In cursul unei…

- Romania poate interveni in criza Transnistriei, dupa ce ar fi discutat aceasta situație cu Statele Unite. Chiar președintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar fi invitat sa incerce sa rezolve aceasta criza, dupa ce autoritațile Republicii Moldova n-au avut succes in demersurile lor. In calitate de șef al…