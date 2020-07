Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump ameninta ca este „posibil in continuare” sa ordone inchiderea altor consulate chineze in Statele Unite, dupa ce Departamentul de Stat american a somat Beijingul sa-si inchida Consulatul de la Houston, in Texas, relateaza Reuters.

- Autoritațile americane au dat ordin pentru inchiderea consulatului Chinei din Houston, Texas in 72 de ore dupa un incident care risca sa devina un nou scandal diplomatic intre SUA și China, relateaza BBC. Decizia a fost luata in urma unui incident la consulatul Chinei in care mai mulți indivizi neidentificați…

- China a anunțat miercuri ca a fost forțata sa își închida consulatul din Houston, Texas, o acțiune descrisa de Beijing drept o „provocare”, relateaza AFP și Reuters.„China condamna ferm aceasta acțiune scandaloasa și nejustificata”, le-a declarat reporterilor…

- Alte 425 de persoane cu COVID-19 au murit in SUA in ultimele 24 de ore, ducand totalul la peste 120.000. SUA au de departe cel mai mare numar de decese din cauza COVID-19 din lume – mai mult decat dublul numarului inregistrat in Brazilia, a doua cea mai afectata tara. Desi numarul de infectii noi in…

- Sub rezerva anonimatului, un angajat FBI atrage atenția ca amenințarea vine din partea studenților și a cercetatorilor chinezi care lucreaza in laboratoarele din SUA , anunța New York Times. „Acești „jucatori” au fost observați cand incercau sa obțina informații prețioase”, a spus acesta. „Nu avem niciun…

- Statele Unite vor acuza public China ca incearca sa pirateze cercetarile americane privind un vaccin contra coronavirusului pentru a sustrage informatii utile, au raport luni mai multe jurnale americane, noteaza AFP.Politia federala americana (FBI) si Departamentul pentru Securitate Interna…

- Statele Unite vor acuza public China ca a încercat sa faca ”cercetari” pe teritoriul sau pentru a obține informații utile despre un posibil vaccin contra coronavirusului, au informat luni ziarele americane, potrivit AFP.Poliția federala din SUA și Departamentul Securitații…

- Statele Unite vor acuza public China ca incearca sa pirateze cercetarile americane privind un vaccin contra coronavirusului pentru a sustrage informatii utile, au raportat luni mai multe jurnale americane, noteaza AFP. Politia federala americana (FBI) si Departamentul pentru Securitate Interna vor publica…