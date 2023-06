Stiri pe aceeasi tema

- "Mai multe" agenții guvernamentale federale americane au fost afectate de un atac cibernetic global care exploateaza o vulnerabilitate a unui software utilizat pe scara larga.Agenția americana pentru securitatea cibernetica și a infrastructurii "ofera sprijin mai multor agenții federale care au suferit…

- U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) a declarat ca mai multe agentii federale s-au confruntat cu intruziuni, in urma descoperirii unei slabiciuni in software-ul de transfer de fisiere MOVEit, a declarat Eric Goldstein, directorul executiv asistent pentru securitate cibernetica…

- China face investitii majore intr-o structura de sabotaj cibernetic care vizeaza Statele Unite, avertizeaza un important oficial american, informeaza News.ro.In cadrul unei aparitii la Institutul Aspen din Washington, directorul Agentiei pentru Securitate Cibernetica si Securitate a Infrastructurii,…

- In cadrul unei aparitii la Institutul Aspen din Washington, directorul Agentiei pentru Securitate Cibernetica si Securitate a Infrastructurii, Jen Easterly, a spus ca Beijingul face investitii majore in capacitatea de a sabota infrastructura SUA. Aceasta avertizeaza ca americanii trebuie sa fie pregatiti…

- Agenția de Securitate Naționala a Statelor Unite (NSA) a anuntat, miercuri, ca a identificat un actor cibernetic sponsorizat de stat din China care incearca sa atace rețelele din infrastructura critica a SUA, scrie Rador.NSA a adaugat ca și alte țari din alianța de partajare a informațiilor Five…

- Agenția ONU pentru refugiați a anunțat ca peste un milion de oameni și-au parasit casele din cauza razboiului din Sudan.Peste un milion de persoane au plecat din casele lor ca urmare a luptelor din Sudan. Dintre acestea, circa 250.000 au plecat peste granițele țarii, a declarat vineri Matthew Saltmarsh,…

- Cel putin șase persoane au murit marti dimineata in incendiul unui hotel din centrul orasului Wellington, a anuntat premierul neozeelandez Chris Hipkins, citat de AFP. „Este o tragedie absoluta”, a declarat Chris Hipkins, estimand ca probabil bilantul se va inrautati, potrivit agerpres.ro . Pompierii…

- Conducerea ruseasca a centrale nucleare de la Zaporojie va faca demersuri sa treaca la combustibil rusesc in cel mai scurt timp posibil, a anunțat Renat Karcha, consilier al directorului general al companiei ruse de energie nucleara Rosenergoatom, citat de Reuters.Cea mai mare centrala nucleara din…