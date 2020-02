Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au declarat marti ca sustin ''pe deplin'' riposta Turciei la tirurile de artilerie ale regimului de la Damasc in nord-vestul Siriei, apreciind ca este vorba de ''auto-aparare justificata'', relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Intr-un comunicat, seful diplomatiei americane ''condamna…

- Turcia nu va permite regimului sirian sa avanseze mai mult in Idlib, ultima provincie rebela din nord-vestul Siriei, a afirmat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, in declaratii publicate marti, anunța AGERPRES.'Regimul incearca sa castige teren la Idlib, ceea ce a dus la stramutarea de…

- Fortele turce au atacat 54 de tinte din regiunea Idlib, din nord-vestul Siriei, si a "neutralizat" 76 de soldati ai regimului de la Damasc, a anuntat ministrul Apararii de la Ankara, potrivit Haaretz.Atacul vine dupa ce luni Turcia a anuntat ca bombardamente siriene au ucis 5 soldati in Idlib. Ulterior,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a denuntat vineri 'cruzimea' regimului sirian impotriva propriului sau popor, amenintand sa recurga din nou la 'forta militara' in Siria, unde fortele proguvernamentale avanseaza la Idlib, ultimul bastion al rebelilor, informeaza AFP. 'Nu vom…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat miercuri Moscova de nerespectarea acordurilor incheiate cu Ankara cu privire la nord-vestul Siriei, unde avioane siriene si ruse si-au intensificat bombardamentele, informeaza AFP si Reuters. 'Am incheiat acorduri cu Rusia. Daca Rusia respecta aceste…

- Cateva sute de turci si sirieni au manifestat sambata impreuna la Istanbul impotriva bombardamentelor desfasurate de fortele ruse in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, transmite AFP potrivit Agerpres In jur de 300 de persoane, in majoritate sirieni care traiesc in Turcia, s-au adunat la circa…