SUA suspendă temporar importurile de câini din 113 ţări, din cauza riscurilor de rabie Suspendarea sa aplica tuturor cainilor, inclusiv pui, caini pentru sustinerea emotionala si caini care au calatorit in afara SUA si revin din tari cu risc ridicat. Sunt incluti de asemenea si cinii care sosesc din alte tari, daca s-au aflay intr-o tara cu risc ridicat in cele sase luni anterioare. CDC a declarat ca ”este necesara actiunea temporara pentru a asigura sanatatea si siguranta cainilor importati in Statele Unite si pentru a proteja sanatatea publicului impotriva reintroducerii variantei virusului rabiei canine (rabiei cainilor) in Statele Unite”. Emily Pieracci, medic veterinar la CDC,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

