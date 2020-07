SUA: Statuile confederate vor fi înlăturate din Richmond, fosta capitală a statelor sclavagiste Richmond, oras din Virginia si fosta capitala a Statelor Confederate ale Americii, reprezentând sudul sclavagist în timpul Razboiului de Secesiune, a început de miercuri sa demonteze monumentele ridicate în memoria armatei confederate, informeaza CNN și Agerpres.



Aceasta decizie cu o puternica încarcatura simbolica a fost luata de primarul local, Levar Stoney, care, potrivit unui comunicat, &"a ordonat demontarea imediata a numeroaselor statui din oras, inclusiv a statuilor confederate&".



Acestea sunt considerate de criticii lor drept simboluri ale… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Seattle au eliberat miercuri asa-numita ”zona autonoma” creata de organizatori în oras dupa moartea afro-americanului George Floyd, despre care seful politiei a spus ca este ”ilegala si violenta” si care l-a determinat pe presedintele Donld Trump sa ceara…

- Protestele masive din orașul Seattle au devenit motiv de cearta pe Twitter intre președintele Statelor Unite, Donald Trump, primarul orașului și guvernatorul statului Washington, ambii membri ai Partidului Democrat, relateaza CNN.

- Protestele antirasism declanșate de moartea lui George Floyd au continuat in SUA la o intensitate mai mica și fara violențe. Iar acum se profileaza și prima schimbare: consiliul local din orașul Minneapolis, unde a fost ucis barbatul, a anunțat ca va destructura forța de poliție.

- Politia din Minneapolis va fi "destructurata", au declarat duminica consilierii municipali din acest oras american unde a murit George Floyd, ceea ce a declansat manifestatii pe intreg teritoriul Statelor Unite si in lume impotriva rasismului din randul fortelor de ordine, scrie AFP, informeaza Agerpres.Citește…

- Politia din Minneapolis va fi "destructurata", au declarat duminica consilierii municipali din acest oras american unde a murit George Floyd, cea ce a declansat manifestatii pe întreg teritoriul Statelor Unite si în lume împotriva rasismului din rândul fortelor de ordine,…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a afirmat joi ca "agenti straini" incearca sa "exacerbeze violenta" in manifestatiile organizate dupa moartea lui George Floyd, relateaza AFP. Pana in prezent, 51 de persoane au fost arestate de autoritatile federale in legatura cu "revoltele violente", a…

- SUA au inceput luni o noua saptamana pe fondul violentelor de strada inregistrate in ultimele zile in mai multe orase, in urma incidentului din Minneapolis soldat cu moartea lui George Floyd, un barbat afro-american care a decedat dupa ce un ofiter de politie alb l-a apasat cu genunchiul pe gat timp…

- Sute de activiști au sfidat regulile de distanțare sociala pentru a se aduna în Piața Trafalgar din Londra și protesta din cauza morții lui George Floyd, afro-americanul din Minneapolis care și-a pierdut viața dupa ce un ofițer de poliție a stat cu genunchiul pe gâtul sau aproape 9 minute,…