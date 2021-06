Stiri pe aceeasi tema

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a descris gazoductul Nord Stream 2 drept „un proiect geopolitic al Rusiei care submineaza securitatea Ucrainei si a altor tari europene”. Blinken a mai spus și ca SUA doresc sa se asigure ca Rusia nu foloseste energia ca „instrument de constrangere” impotriva…

- Ministrul de externe al Poloniei, Zbigniew Rau, a criticat decizia presedintelui american Joe Biden de a nu se intalni cu lideri est-europeni cu prilejul primului sau turneu international de la preluarea mandatului, informeaza vineri Reuters. Intr-un interviu publicat vineri de cotidianul polonez Rzeczpospolita,…

- „Partea offshore a unei conducte a Nord Stream 2 a fost finalizata. Așezarea conductelor a fost finalizata pe 4 iunie 2021, iar conectarea a fost realizata astazi (ieri, n.r.). Secțiunile de conducte offshore din Rusia și Germania au fost astfel interconectate”, se arata intr-un comunicat al Nord Stream…

- Germania nu va furniza arme Ucrainei pentru ca Rusia sa nu paraseasca formatul de negocieri 'Normandia' (Franta, Germania, Ucraina si Rusia) cu privire la Donbas (estul Ucrainei), a dat de inteles miercuri ministrul de externe german Heiko Maas intr-o conferinta de presa sustinuta la Berlin in finalul…

- Ucraina are in vedere sa se doteze cu arme nucleare, in cazul in care nu devine membra a NATO, a afirmat joi ambasadorul ucrainean in Germania, transmite dpa. "Fie facem parte dintr-o alianta cum este NATO si contribuim astfel la a face Europa mai puternica, fie ramânem cu cealalta…

- Regatul Unit si Statele Unite ale Americii "se opun ferm" campaniei Rusiei de destabilizare a Ucrainei si au cerut Moscovei sa detensioneze situatia, a declarat duminica ministrul de externe britanic Dominic Raab, informeaza agentia de presa Reuters. "@SecBlinken (secretarul de stat al SUA, Antony Blinken)…