Statele Unite si Turcia au convenit asupra unui plan etapizat privind orasul Manbij din nordul Siriei, informeaza Reuters, care apreciaza ca s-a evitat astfel riscul unei confruntari directe. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, si ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-au intalnit luni la Washington si au discutat despre cooperarea in Siria si despre vanzarea de avioane F-35 catre Turcia, in contextul unor relatii bilaterale tensionate. Turcia critica sprijinul acordat de SUA militiilor kurde YPG din Siria, considerate la Ankara o organizatie terorista. In nordul Siriei se afla atat…