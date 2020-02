Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie și Statele Unite s-au alaturat Georgiei joi în a acuza Rusia pentru atacul cibernetic la scara larga de anul trecut care a afectat site-uri georgiene și a întrerupt transmisiile televiziunii naționale, relateaza Reuters. Site-uri de știri de stat, dar și private au fost…

- Marea Britanie a adoptat duminica o pozitie ferma in perspectiva negocierilor viitoare cu Uniunea Europeana, anuntand ca isi va stabili o agenda proprie si nu va accepta regulile blocului comunitar pentru a evita frictiunile comerciale, transmite Reuters potrivit news.ro.Dupa iesirea oficiala…

- Guvernul britanic a anuntat sambata ca a rechemat o parte din personalul de la ambasada si consulatele din China, din cauza crizei generate de aparitia coronavirusului 2019-nCoV, care a ucis pana in prezent 259 de oameni, potrivit news.ro.„Incepand cu 31 ianuarie, anumiti angajati si familiile…

- Rusia dezvolta un vaccin impotriva noului tip de coronavirus din China, a informat miercuri Rospotrebnadzor, autoritatea pentru protecția consumatorilor din aceasta țara, citata de site-ul agenției de presa Reuters.

- Serviciile sanitare ruse lucreaza la punerea la punct a unui vaccin impotriva coronaviruslui depistat luna trecuta in China, a anuntat miercuri directoarea organismului rus Rospotrebnadzor Ana Popova, citata de agentia rusa de presa RIA Novosti, relateaza Reuters.

- In vederea abordarii celor cinci meciuri din Rugby Europe Championship 2020, programate in intervalul 1 februarie – 14 martie 2020, Nationala de rugby a Romaniei s-a reunit sub comanda noului staff tehnic format din Andrew Robinsob , antrenor principal, Lasha Tavarkiladze – antrenor asistent, Sosene…

- Procurorii federali germani cred ca serviciile secrete ruse au fost implicate în uciderea unui cetațean georgian, veteran al razboiului din Cecenia, și ca atare vor prelua ancheta, a spus o sursa juridica pentru Reuters. Kremlinul a negat deja la sfârșitul lui august implicarea în…

- Noul parlament britanic, rezultat in urma alegerilor legislative de pe 12 decembrie, va fi convocat pentru data de 17 decembrie, iar daca Boris Johnson va ramane prim-ministru, guvernul sau intentioneaza sa-si prezinte agenda legislativa o saptamana mai tarziu, pe 19 decembrie, a anuntat luni guvernul…