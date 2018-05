SUA separa familiile imigrantilor ilegali Copiii care intra fara forme legale pe teritoriu american vor fi separati de rudele lor, a avertizat ministrul Justitiei, Jeff Sessions, reafirmand politica de ”toleranta zero” pentru imigratia clandestina afisata de administratia Trump. ”Nu vrem sa separam familiile, dar nu vrem ca familiile sa vina ilegal la frontiera”, a declarat Sessions.”Daca traversati ilegal frontiera, veti […] SUA separa familiile imigrantilor ilegali is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

