Stiri pe aceeasi tema

- Senatul Statelor Unite a votat legea care suspenda plafonul de indatorare al SUA,de 31,4 trilioane de dolari. Au fost inregistrate 63 de voturi ”pentru” si 36 de voturi ”impotriva”. Legea ridica pe o perioada de doi ani – pana la 1 ianuarie 2025 – plafonul indatorarii publice a Statelor Unite. Daca…

- Textul trebuie sa ajunga acum la Senat, unde democratii au o majoritate restransa. „Indemn Senatul sa adopte legea cat mai repede posibil, astfel incat sa o pot adopta si tara noastra sa poata continua sa construiasca cea mai puternica economie din lume”, a scris Joe Biden pe Twitter la cateva secunde…

- Cu toate acestea, acordul a fost anuntat fara fast, iar adoptarea sa de catre un Congres divizat inainte de termenul limita de 5 iunie pare dificila. “Tocmai am avut o discutie cu presedintele. Dupa ce ne-am pierdut timpul si am refuzat sa negociem timp de luni de zile, am ajuns la un acord de principiu…

- Presedintele SUA, Joe Biden, si presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu privind evitarea incapacitatii de plata, relateaza Reuters. Cu toate acestea, acordul a fost anuntat fara fast, iar adoptarea sa de catre un Congres divizat…

- Joe Biden si liderul republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu privind evitarea incapacitatii de plata, relateaza agenția Reuters, preluata de News.ro, și France Presse, citata de Agepres.Joe Biden si Kevin McCarthy au vorbit la telefon timp de…

- Presedintele american Joe Biden si speaker-ul Camerei Reprezentantilor Kevin McCarthy au discutat sambata, potrivit unei surse apropiate negocierilor, cei doi politicieni incercand sa ajunga la un compromis pentru a evita o incapacitate de plata a Statelor Unite, scrie AFP, citat de Agerpres.Seful…

- Președintele american i-a convocat pe liderii democrați și republicani la o intalnire marțea viitoare (9 mai) pentru a incerca sa impiedice intrarea guvernului in incapacitate de plata a datoriei sale. Președintele american Joe Biden ii convoaca saptamana viitoare la Casa Alba pe liderii Congresului…

- Trecerea la ora de vara 2023 face ca ziua in care se intampla acest lucru sa fie cea mai scurta din an. Acest proces are loc in fiecare an, cu scopul de a beneficia de o perioada mai indelungata de lumina naturala.Afla cand se schimba ora in 2023 și trecem la ora de vara:Ora de vara 2023. Cand se schimba…