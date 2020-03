Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul socialist Bernie Sanders si-a declarat marti seara ''increderea absoluta'' in victoria sa finala in alegerile primare democrate, in pofida primelor rezultate de la ''Super Tuesday'' care dau castig de cauza rivalului sau Joe Biden, relateaza AFP. …

Senatorul socialist Bernie Sanders si-a declarat marti seara ''increderea absoluta'' in victoria sa finala in alegerile primare democrate, in pofida primelor rezultate de la ''Super Tuesday'' care dau castig de cauza rivalului sau Joe Biden, relateaza AFP preluat de agerpres. "Va spun cu incredere…

- Fostul vicepresedinte american Joe Biden a castigat marti alegerile primare democrate in Tennessee si Oklahoma, obtinand inca doua noi victorii in cursa pentru nominalizare in fata lui Bernie Sanders, conform proiectiilor presei americane, relateaza AFP. Biden, in varsta de 77 de ani, a castigat pana…

- "Super"-ziua electorala de marti, in care 14 state se pronunta in alegerea adversarului lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din noiembrie in Statele Unite, este marcata de intrarea in cursa a unui nou protagonist - miliardarul Michael Bloomberg, care nu a participat la primele patru scrutinuri…

- Dupa trei rezultate dezamagitoare in statele precedente, in Carolina de Sud Biden a promis ca va fi, la final, democratul care il va infrunta pe republicanul Ronald Trump la alegerile prezidentiale din noiembrie. Insa cursa pentru investitura democrata este lunga si se va accelera, marti, cand va fi…

- Moderatul Pete Buttigieg a castigat, la o diferenta foarte mica, alegerile primare ale Partidului Democrate desfasurate in statul american Iowa, in fata senatorului Bernie Sanders, conform rezultatelor revizuite date publicitatii duminica de partid, la aproape o saptamana dupa un scrutin cu reguli foarte…

- In Senatul Statelor Unite au fost citite articolele actului de destituire, referitoare la abuzul de putere si obstructionarea Congresului. Donald Trump devine astfel al 3-lea presedinte din istoria Statelor Unite care va fi supus procedurilor de demitere. Potrivit rezolutiei cu numarul 755, Camera Reprezentantilor…

- Senatorul Bernie Sanders l-a prins din urma pe fostul vicepresedinte Joe Biden in intentiile de vot privind alegerile primare democrate in vederea alegerilor prezidentiale de la 3 noiembrie, releva un sondaj Reuters/Ipsos potrivit news.roAceasta ancheta de opinie, realizata online si publicata…